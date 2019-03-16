Берлин призвал ЕС всеми силами добиваться соглашения о Brexit

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу негативно высказался о возможности выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.
"Никто не хочет неурегулированного Brexit", - написал Х.Маас на своей странице в Twitter.
"Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход без соглашения. Продление сроков Brexit имеет смысл лишь в том случае, если Лондон сообщит о своих дальнейших планах", - подчеркнул глава МИД ФРГ.
На этой неделе Палата общин поддержала предложение премьера Великобритании Терезы Мэй о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня. Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.
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