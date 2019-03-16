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Дальнее зарубежье 16.03.2019 15:19

Берлин призвал ЕС всеми силами добиваться соглашения о Brexit

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу негативно высказался о возможности выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

"Никто не хочет неурегулированного Brexit", - написал Х.Маас на своей странице в Twitter.

"Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход без соглашения. Продление сроков Brexit имеет смысл лишь в том случае, если Лондон сообщит о своих дальнейших планах", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

На этой неделе Палата общин поддержала предложение премьера Великобритании Терезы Мэй о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня. Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ЕС, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]