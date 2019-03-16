США перебросили в Европу еще один стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие

Соединенные Штаты в субботу перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании пятый по счету стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.

B-52H Stratofortress совершил посадку в 12:35 по московскому времени.

За минувшие двое суток на авиабазе Фэрфорд уже приземлились четыре таких бомбардировщика с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана). По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

В четверг и пятницу перед прибытием на авиабазу Фэрфорд бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили подлеты к Калининградской области.

Как сообщило Минобороны РФ, в пятницу, в частности, американский бомбардировщик B-52H улетел после обнаружения его российскими средствами ПВО над Балтикой. При этом он не приближался к границе РФ ближе 150 км.

"Самолет не приближался к границам Российской Федерации ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО", - говорилось в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что в пятницу B-52H ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, 15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен новый комплект зенитных ракетных комплексов ПВО С-400.