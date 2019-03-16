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Происшествия 16.03.2019 14:46

В ДТП «КамАЗа» с легковушками в Сумгаите погибли два и пострадали три человека - МВД

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и двух легковых автомобилей в поселке Тагиева города Сумгаит унесло жизни двух человек, еще трое пострадали, сообщается в субботу в хронике происшествий МВД Азербайджана.

«Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения в поселке Г.З.Тагиева города Сумгаит легкового автомобиля марки «Hyundai» с «ГАЗ-31» и грузовиком «КамАЗ», - сказано в сообщении.

Управляемая жителем Баку В.Закиевым иномарка «Hyundai» столкнулась сначала с «Волгой», после чего налетела на стоящий у окраины дороги грузовик.

В результате ДТП скончались В.Закиев и его брат Микаил, различные ранения получили три других пассажира «Hyundai». Пострадавшие госпитализированы.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]