В ДТП «КамАЗа» с легковушками в Сумгаите погибли два и пострадали три человека - МВД

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и двух легковых автомобилей в поселке Тагиева города Сумгаит унесло жизни двух человек, еще трое пострадали, сообщается в субботу в хронике происшествий МВД Азербайджана.

«Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения в поселке Г.З.Тагиева города Сумгаит легкового автомобиля марки «Hyundai» с «ГАЗ-31» и грузовиком «КамАЗ», - сказано в сообщении.

Управляемая жителем Баку В.Закиевым иномарка «Hyundai» столкнулась сначала с «Волгой», после чего налетела на стоящий у окраины дороги грузовик.

В результате ДТП скончались В.Закиев и его брат Микаил, различные ранения получили три других пассажира «Hyundai». Пострадавшие госпитализированы.

Р.Бабаев