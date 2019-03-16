Президент Азербайджана отметил хорошие возможности развития экономического сотрудничества с Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших возможностей для расширения двустороннего экономического сотрудничества с Саудовской Аравией, сообщает сайт главы государства.

«На встрече с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Абдулазизом Аль Фалихом президент Алиев выразил удовлетворение уровнем развития политических связей между Баку и Эр-Риядом, отметив наличие хороших возможностей для расширения двустороннего экономического сотрудничества на фоне проводимой работы по диверсификации национальных экономик двух стран», - отмечается в сообщении.

Президент выразил благодарность саудовской стороне за продолжительную поддержку справедливой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув, что это является наглядным доказательством существования дружеских отношений между Баку и Эр-Риядом.

Отмечая растущий туристический поток из Саудовской Аравии в Азербайджан, И.Алиев подчеркнул, что это служит еще большему сближению двух народов и государств.

В свою очередь, Халид Абдулазиз Аль Фалих подчеркнул, что Саудовская Аравия остается сторонником восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, нарушенных в результате армянской агрессии. Министр отметил, что в Эр-Рияде с интересом наблюдают за развитием Азербайджана.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в различных направлениях, в том числе в энергетической сфере, высоко оценено открытие в Баку офиса компании Saudi Aramco, состоялся обмен мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с проводимой в Баку министерской встречей ОПЕК+.

В Баку 17-18 марта состоится 27-ое заседание совместного технического комитета (JTC) и 13-ое министерское заседание совместного мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК и не-ОПЕК. Свое участие уже подтвердили представители высокого уровня 14 стран», - отмечается в сообщении.

В частности, в заседаниях примут участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, министры энергетики Саудовской Аравии, России, Казахстана, Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Нигерии, Ливии, Судана, представители Бахрейна, Брунея, Конго.

Р.Бабаев