В Британии проходит демонстрация сторонников Brexit

Сторонники Brexit начали акцию протеста в британском городе Сандерленд в поддержку выхода Британии из ЕС, передает в субботу агентство Associated Press.
По данным агентства, в демонстрации принимают участие от 100 до 200 человек, которые обвиняют британские власти в изменении сроков Brexit. Некоторые из них выкрикивают лозунг "Примите демократию".
Демонстрация стартовала в Сандерленде, который находится в 435 километрах от Лондона. К акции протеста присоединился бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж, отмечает агентство.
В четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.
Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.
Перед этим голосованием в Палате общин отклонили все предложения по поправкам к подготовленному правительством документу.
Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.
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