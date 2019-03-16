Британские власти расследуют возможные связи стрелка из Крайстчерча с экстремистами в Британии - газета

Служба безопасности Великобритании (MI5) проводит расследование относительно возможных связей подозреваемого в нападении на мечети в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, сообщает в субботу газета The Times.
"M15 проводит расследование связей террористов (со стрелком из Новой Зеландии - ИФ) после того, как он призвал своих последователей убить мэра Лондона Садика Хана", - пишет издание.
В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.
По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.
Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. 28-летнему Брентону Тарранту предъявлены обвинения в убийстве.
Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.
Баку просит международного содействия возвращению получившего ранение в Армении душевнобольного гражданина Азербайджана - Госкомиссия
Президент Азербайджана помиловал Али Инсанова
Президент Алиев уверен, что министерская встреча ОПЕК+ в Баку положительно скажется на стабилизации цен на нефть
Министерский комитет ОПЕК+ на заседании в Баку изучит необходимость продления сделки после июня
Намеченная ранее встреча министров энергетики РФ и Венесуэлы в Баку не состоится - источник
Пиар-директор певицы Юлии Началовой сообщает о ее смерти
Светящееся небесное тело, похожее на метеорит, попало на видеорегистратор в Красноярском крае
В ДТП «КамАЗа» с легковушками в Сумгаите погибли два и пострадали три человека - МВД
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»