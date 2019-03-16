Вице-премьер Киргизии продолжает переговоры с таджикской стороной о ситуации на границе, пока без результатов

Власти Киргизии и Таджикистана продолжают переговорный процесс по урегулированию ситуации на границе, где 13-14 марта произошли столкновения между гражданами двух стран, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

"Киргизия и Таджикистан продолжают переговорный процесс по вопросам урегулирования ситуации на границе. Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков с руководителями ГПС, МВД, главами областных администраций, руководителями других госорганов находятся в Баткенской области", - сказал собеседник агентства.

В целом обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная, добавили в пресс-службе.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Баткенской области Киргизии Чолпон Бердикулова сообщила агентству, что ситуация на границе все еще остается напряженной и двусторонние переговоры пока не дают результатов.

"Продолжающиеся со дня конфликта двусторонние переговоры на уровне вице-премьеров все еще не дали результатов. Но мы ждем от сегодняшних переговоров конкретных решений", - отметила она.

Вместе с тем местный активист Базарбай Масеитов сообщил агентству, что с началом конфликта на границе с Таджикистаном через социальные сети и мессенджеры начали распространяться провокационные видео с призывами к насилию.

13-14 марта в приграничных селах Киргизии и Таджикистана произошли столкновения местных жителей двух стран, в результате которых получили огнестрельные ранения три киргизских гражданина, в том числе один сотрудник МВД. Причиной конфликта стало строительство киргизской стороной объездной дороги Аксай - Тамдык.

По данным Минздрава Киргизии, все трое раненых были доставлены в Баткенскую областную больницу и прооперированы. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Пресс-служба погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщала, что в результате инцидента 13 марта один гражданин Таджикистана погиб, несколько граждан Таджикистана получили ранения.

14 марта в СМИ появились сообщения со ссылкой на местных жителей, что в четверг в ходе открывшейся стрельбы в таджикском эксклаве Ворух в Баткенской области Киргизии был убит еще один гражданин Таджикистана, двое получили ранения.

В связи с произошедшим инцидентом подразделения ГПС Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, перешли на усиленный режим несения службы.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 марта по телефону обсудили сложившуюся ситуацию на границе.

Стороны отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.

В ходе прошедших 14-15 марта переговоров вице-премьера Киргизии Ж.Разакова и вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима приняли решение создать совместные следственные группы с участием представителей Генпрокуратуры и МВД двух стран для выяснения причин конфликта и определения виновников инцидента.

Ж.Разаков в четверг, находясь на месте событий, заявил журналистам, что в зоне конфликта есть провокаторы. "Безусловно, существуют провокационные силы, но мы не должны поддаваться провокациям", - приводят слова вице премьера киргизские СМИ.

По словам Ж.Разакова причиной конфликта стало строительство дороги Аксай-Тамдык. "Я считаю, что дорога расположена на нашей территории и мы достроим ее. Трасса строится, чтобы была альтернативная дорога в случае обострения ситуации", - заявил вице-премьер.

14 марта власти Киргизии приняли решение об эвакуации жителей двух сел на границе с Таджикистаном. Жителей сел Ак-Сай и Кок-Таш Баткенской области Киргизии доставили в областной центр.

По данным "Красного полумесяца" в Киргизии в общей сложности из местности, где произошел конфликт было эвакуировано 453 жителя села Ак-Сай, из них 156 женщин и 285 детей. Гуманитарная организация также предоставила хлеб и горячее питание 130 гражданам.

Местность Таш-Тушмук в Баткенской области, где 13 марта произошел конфликт, граничит с расположенным на территории Киргизии таджикским эксклавом Ворух.

Таш-Тушмук относится к неописанным участкам госграницы со сложным рельефом и особенным расположения домов, стоящих в шахматном порядке.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр, из них 583 км уже описаны, к описанию оставшихся участков планировалось приступить в 2019 году.