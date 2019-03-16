Президент Азербайджана помиловал Али Инсанова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал бывшего министра здравоохранения республики Али Инсанова, сообщает сайт главы государства.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о помиловании 421 человека», - говорится в сообщении.

В числе помилованных экс-министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов.

Экс-министр здравоохранения наряду с другими высокопоставленными чиновниками был арестован осенью 2005 года по подозрению в подготовке государственного переворота. Позднее дело об участии в госперевороте было выделено в отдельное делопроизводство, в 2007 году экс-министр был осужден на 11 лет лишения свободы за хищение в крупных размерах и взяточничество.

26 апреля 2017 года Гарадагский районный суд Баку осудил А.Инсанова к новому тюремному заключению - 7 годам и 5 дням лишения свободы, признав его виновным по статьям 234.1 «Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления», 315.2 «Сопротивление или применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и 317-2.1 «Нарушение нормальной деятельности уголовно-исполнительных учреждений или следственных изоляторов» Уголовного кодекса АР.

Р.Бабаев