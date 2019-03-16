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Внутренняя политика 16.03.2019 16:52

Президент Азербайджана помиловал Али Инсанова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал бывшего министра здравоохранения республики Али Инсанова, сообщает сайт главы государства.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о помиловании 421 человека», - говорится в сообщении.

В числе помилованных экс-министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов.

Экс-министр здравоохранения наряду с другими высокопоставленными чиновниками был арестован осенью 2005 года по подозрению в подготовке государственного переворота. Позднее дело об участии в госперевороте было выделено в отдельное делопроизводство, в 2007 году экс-министр был осужден на 11 лет лишения свободы за хищение в крупных размерах и взяточничество.

26 апреля 2017 года Гарадагский районный суд Баку осудил А.Инсанова к новому тюремному заключению - 7 годам и 5 дням лишения свободы, признав его виновным по статьям 234.1 «Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления», 315.2 «Сопротивление или применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и 317-2.1 «Нарушение нормальной деятельности уголовно-исполнительных учреждений или следственных изоляторов» Уголовного кодекса АР.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ, ЭКС/МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]