Эрдоган заявил о расследовании в Турции в связи с посещением страны подозреваемым в теракте в Крайстчерче

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подозреваемый в нападении на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант дважды приезжал в Турцию, передает в субботу турецкое информагентство "Анадолу".

"Исполнитель теракта в Новой Зеландии два раза посещал Турцию. В первый раз он пробыл здесь три, а во второй раз - 40 дней. Проводится расследование, чтобы установить его связи в Турции. Однако мы хотим, чтобы Новая Зеландия также привлекла его к ответственности, и он остался под арестом", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая в Текирдаге.

"Как может преступник, проживающий на другом конце света, питать такую ненависть к мусульманам и туркам?", - добавил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Б.Таррант должен понести наказание за нападения на мечети в Новой Зеландии.

"Это массовое убийство, и преступник должен быть наказан", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Западные СМИ сообщают, что Б.Таррант кроме Турции побывал в других странах.

"Мы полагаем, что подозреваемый мог из Турции направиться в другие страны в Европе, Азии и Африке. Мы расследуем передвижения и контакты подозреваемого в этих странах", - заявил неназванный турецкий чиновник.

Между тем, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун написал в Twitter, что Р.Т.Эрдоган ранее в субботу позвонил генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди.

По его словам, в ходе беседы турецкий лидер выразил соболезнования в связи с произошедшей накануне трагедией и заявил, что опубликованный террористом манифест означает, что он действовал не в одиночку.

В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.