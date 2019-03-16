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Дальнее зарубежье 16.03.2019 18:47

Экспертиза ДНК погибших в авиакатастрофе в Эфиопии займет до полугода - СМИ

Специалистам потребуется до шести месяцев для опознания жертв крушения самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на руководство авиакомпании Ethiopian Airlines.

По данным изданий, семьям погибших выдадут свидетельства о смерти их родственников через две недели, однако для получения результатов ДНК-экспертизы им придется ждать до полугода.

Французские специалисты продолжают изучение "черных ящиков" с борта разбившегося авиалайнера.

Ранее на этой неделе власти Эфиопии обратились к Франции с просьбой помочь им в расшифровке и изучении записей с бортовых самописцев, чтобы установить причины авиакатастрофы. Бортовые самописцы с потерпевшего крушение Boeing 737 MAX 8 были доставлены во Францию в четверг.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ, ЭКСПЕРТИЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]