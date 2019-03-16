Ресторан Fouquets пострадал в ходе беспорядков в Париже

Акция протестного движения "желтых жилетов" в Париже, 18-я по счету, которая должна была пройти под лозунгом "нового подъема мобилизации", переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, префектура сообщила о задержании 44 человек.
В ряды "желтых жилетов" внедрились погромщики, и обстановка на Елисейских полях, где собрались тысячи протестующих, немногим отличалась от первых, самых ожесточенных акций, приведших к большому ущербу для города и предпринимателей.
На этот раз пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquets.
Сообщается, что манифестанты забросали камнями полицейских у Триумфальной арки, в толпе звучали лозунги против президента Франции Эмманюэля Макрона. Полиция применила водометы.
Около полудня префектура сообщила о задержаниях 44 человек.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил о том, что в акции участвуют "профессиональные погромщики" и пообещал решительный отпор со стороны сил правопорядка.
"Не может быть никакого сомнения: они призывают к насилию и пришли, чтобы посеять хаос в Париже. Профессионалы погрома и беспорядков, экипированные и в масках, внедрились в колонны", - заявил министр журналистам.
Ранее организаторы акции заявили, что демонстрация 16 марта будет решающей и назвали ее "ультиматумом" Э.Макрону в связи с завершением проходивших по стране по инициативе президента "больших национальных дебатов", в которых он надеялся найти ответ на социальные требования французов.
Число участников манифестаций в течение четырех месяцев протестных действий снижалось.
По данным МВД Франции, в предыдущей акции 9 марта в целом по стране участвовало 28,6 тыс. человек, то есть почти в десять раз меньше, чем в первой акции 17 ноября 2018 года, когда на улицы вышли 282 тыс. манифестантов.
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