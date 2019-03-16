В странах Балтии значительно уменьшилась поддержка расширению санкций ЕС против России - исследование

Жители Эстонии, Латвии и Литвы за четыре года стали меньше поддерживать расширение санкций Евросоюза против России, но при этом выступают за их сохранение, свидетельствуют результаты исследования "Потенциал поляризации общества стран Балтии".
В 2015 году в ответ на вопрос, должны ли быть расширены санкции ЕС против России, положительно ответили 30,7% жителей Латвии, в этом году - 14,7%. В Эстонии на тот же вопрос утвердительно ответили 44,3% респондентов в 2015 году и 24,7% в этом году, в Литве - 54,4% в 2015 году и 22,4% в этом году.
С тем, что санкции нужно сохранить в нынешнем объеме, в 2016 году согласились 25,4% опрошенных жителей Литвы, 18,1% жителей Эстонии и 17,7% жителей Латвии. В этом году на данный вопрос положительно ответили 41,9% респондентов в Литве, 30,8% в Эстонии и 26,6% в Латвии.
По сравнению с 2016 годом в Латвии и Эстонии уменьшилось число людей, которые считают, что нынешние санкции против России надо смягчить. В Литве таких людей стало больше. В Латвии в 2016 году 43,3% респондентов считали, что санкции против России нужно смягчить, в Эстонии - 28,7%, в Литве - 11,2%. Сейчас в Латвии за смягчение санкций высказались 32,4% жителей, в Эстонии - 27,2%, в Литве - 14,5%.
Не смогли ответить на вопрос о санкциях 26,3% респондентов в Латвии, 21,2% в Литве и 17,2% в Эстонии. Три года назад таких людей в Латвии было 8,1%, в Эстонии 8,9%, в Литве 9%.
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