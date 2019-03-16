Баку просит международного содействия возвращению получившего ранение в Армении душевнобольного гражданина Азербайджана - Госкомиссия

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана обратилась в международные организации за содействием в вопросе возвращения на родину душевнобольного жителя Газахского района, перешедшего армяно-азербайджанскую границу и раненого армянскими военнослужащими.

«Взятый на учет в психиатрической клинике Газахского района житель села Юхары Салахлы Эльвин Ибрагимов в ночь с 15 на 16 марта, заблудившись, оказался на территории Ноемберянского района Армении, где получил ранение в результате стрельбы, открытой армянскими военнослужащими», - говорится в обращении Госкомиссии.

В документе отмечается, что соответствующие международные организации подтвердили информацию о ранении гражданина Азербайджана и задержании его армянскими военнослужащими, отметив, что безопасности Э.Ибрагимова ничего не угрожает.

Ранее Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о переходе Э.Ибрагимова на территорию Армении.

«В ряде СМИ Армении прошла информация о задержании в качестве нарушителя государственной границы гражданина Азербайджана. В связи с этими публикациями ГПС сообщает, что в ночь с 15 на 16 марта был зафиксирован факт нарушения государственной границы неизвестным лицом с территории Азербайджана. Этим неизвестным является житель села Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов, 1986 года рождения. В ходе расследования выяснилось, что он является инвалидом II группы и страдает от душевного расстройства», - говорилось в сообщении пресс-службы ГПС.

«Гражданин Азербайджана обезврежен при попытке незаконного пересечения границы Армении», - сообщил в субботу пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«16 марта, около 01:30, на северо-восточном направлении границы Республики Армения армянскими военнослужащими был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу Армении», - написал А.Ованнисян в Facebook.

«Мужчине, после получения им огнестрельного ранения в область нижней конечности, была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает», - отметил пресс-секретарь.

Из обнаруженных у нарушителя документов следует, что он - житель Газахского района Азербайджана Эльвин Ариф оглу Ибрагимов (1986 года рождения). Следственный департамент СНБ Армении возбудил уголовное дело, ведется следствие, сообщил А.Ованнисян.

Р.Бабаев