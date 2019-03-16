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Дальнее зарубежье 16.03.2019 20:05

В ходе беспорядков в Париже задержано около 100 человек

Силы правопорядка, противостоящие в субботу участникам массовой акции "желтых жилетов" в Париже, объявили, что к 16:00 местного времени (18:00 мск) за противоправные действия были задержаны 94 человека.

Мэр Парижа Анн Идальго осудила "неприемлемые допущенные злоупотребления, особенно на Елисейских полях и подходах к ним".

"Я призываю всех к спокойствию и ответственности", - написала глава французской столицы в своем "Твиттере".

"В разгар этой новой субботы насилия муниципальные службы мобилизованы вместе с полицией, жандармерией и пожарными. Я активировала городскую кризисную ячейку, чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным обстоятельствам", - сообщила А.Идальго.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]