В ходе беспорядков в Париже задержано около 100 человек

Силы правопорядка, противостоящие в субботу участникам массовой акции "желтых жилетов" в Париже, объявили, что к 16:00 местного времени (18:00 мск) за противоправные действия были задержаны 94 человека.

Мэр Парижа Анн Идальго осудила "неприемлемые допущенные злоупотребления, особенно на Елисейских полях и подходах к ним".

"Я призываю всех к спокойствию и ответственности", - написала глава французской столицы в своем "Твиттере".

"В разгар этой новой субботы насилия муниципальные службы мобилизованы вместе с полицией, жандармерией и пожарными. Я активировала городскую кризисную ячейку, чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным обстоятельствам", - сообщила А.Идальго.