В Париже в ходе протестной акции подожгли банк, пострадали 11 человек

В результате поджога банка, расположенного на первом этаже жилого здания близ Елисейских полей в Париже, возник серьезный пожар, в результате которого 11 человек получили легкие ранения.

"Двое спасены из огня. Женщина и ее младенец были заблокированы на третьем этаже", - цитирует представителя пожарных сайт телеканала BFMTV.

По предварительным данным, среди раненых - двое полицейских.

"Пожарные Парижа и наши силы порядка приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженного здания. Огонь был взят под контроль. Лица, которые совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы", - написал в своем Twitter министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Ранее в субботу сообщалось, что акция протестного движения "желтых жилетов" в Париже, 18-я по счету, которая должна была пройти под лозунгом "нового подъема мобилизации", переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, префектура сообщила о задержании 44 человек.