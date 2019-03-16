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Дальнее зарубежье 16.03.2019 21:00

В Париже в ходе протестной акции подожгли банк, пострадали 11 человек

В результате поджога банка, расположенного на первом этаже жилого здания близ Елисейских полей в Париже, возник серьезный пожар, в результате которого 11 человек получили легкие ранения.

"Двое спасены из огня. Женщина и ее младенец были заблокированы на третьем этаже", - цитирует представителя пожарных сайт телеканала BFMTV.

По предварительным данным, среди раненых - двое полицейских.

"Пожарные Парижа и наши силы порядка приступили к эвакуации всех жителей умышленно подожженного здания. Огонь был взят под контроль. Лица, которые совершили этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками. Это убийцы", - написал в своем Twitter министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Ранее в субботу сообщалось, что акция протестного движения "желтых жилетов" в Париже, 18-я по счету, которая должна была пройти под лозунгом "нового подъема мобилизации", переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, префектура сообщила о задержании 44 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПОДЖОГ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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