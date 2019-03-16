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СНГ 16.03.2019 21:29

Саперы в Петербурге обезвредили и вывезли три мины времён войны из жилого дома

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа обезвредили и вывезли из жилого дома в Санкт-Петербурге три 50-мм минометные мины времён Великой Отечественной войны, боеприпасы были в прекрасном состоянии, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе округа.

"Дополнительно произведена разведка прилегающей местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов",- сказал собеседник агентства.

Боеприпасы вывезены на полигон для уничтожения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, САПЕРЫ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]