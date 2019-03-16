Саперы в Петербурге обезвредили и вывезли три мины времён войны из жилого дома

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа обезвредили и вывезли из жилого дома в Санкт-Петербурге три 50-мм минометные мины времён Великой Отечественной войны, боеприпасы были в прекрасном состоянии, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе округа.
"Дополнительно произведена разведка прилегающей местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов",- сказал собеседник агентства.
Боеприпасы вывезены на полигон для уничтожения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»