Спецпредставитель США по Венесуэле обсудит кризис в этой стране с Рябковым 18-19 марта в Риме - Госдеп

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс встретится в начале следующей недели с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, сообщается в субботу на сайте Госдепартамента США.
"Спецпредставитель США по Венесуэле Э.Абрамс встретится с заместителем министра иностранных дел РФ С.Рябковым и другими высокопоставленными российскими лицами 18-19 марта в Риме, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию в Венесуэле", - говорится в сообщении.
Ожидается, что Э.Абрамс также проведет переговоры с официальными итальянскими лицами, в том числе - с советником премьер-министра Италии по дипломатическим вопросам Пьетро Бенасси.
В Венесуэле в настоящее время развивается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.
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