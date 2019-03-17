Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.026 GBR   2.2516 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.61 0.35 Brent 67.23 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.03.2019 09:00

Спецпредставитель США по Венесуэле обсудит кризис в этой стране с Рябковым 18-19 марта в Риме - Госдеп

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс встретится в начале следующей недели с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, сообщается в субботу на сайте Госдепартамента США.

"Спецпредставитель США по Венесуэле Э.Абрамс встретится с заместителем министра иностранных дел РФ С.Рябковым и другими высокопоставленными российскими лицами 18-19 марта в Риме, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию в Венесуэле", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Э.Абрамс также проведет переговоры с официальными итальянскими лицами, в том числе - с советником премьер-министра Италии по дипломатическим вопросам Пьетро Бенасси.

В Венесуэле в настоящее время развивается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


МИД РФ: Россия на консультациях с США заявит о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы Помпео: США не хотят, чтобы европейские союзники зависели от российского газа Требования США к Роснефти по Венесуэле никак не сочетаются с международным правом - Лавров Угрозы США ввести санкции против "Северного потока-2" санкциям противоречат всем международным нормам - Лавров Компании из США будут приглашены на ПМЭФ, но список участников пока неизвестен - AmCham Трамп предложил направить $500 млн на помощь партнерам США в борьбе со "злонамеренным" влиянием России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]