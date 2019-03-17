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Происшествия 17.03.2019 00:14

Пиар-директор певицы Юлии Началовой сообщает о ее смерти

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, о госпитализации которой ранее сообщалось в СМИ, сообщила о ее кончине в субботу вечером.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала пиар-директор певицы Анна Исаева в "Инстаграме".

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что Ю.Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии и что ей была сделана операция.

38-летняя певица записала несколько альбомов, снималась в кино, принимала участие в телепрограммах.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕВИЦА, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]