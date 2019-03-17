Пиар-директор певицы Юлии Началовой сообщает о ее смерти

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, о госпитализации которой ранее сообщалось в СМИ, сообщила о ее кончине в субботу вечером.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала пиар-директор певицы Анна Исаева в "Инстаграме".

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что Ю.Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии и что ей была сделана операция.

38-летняя певица записала несколько альбомов, снималась в кино, принимала участие в телепрограммах.