Пиар-директор певицы Юлии Началовой сообщает о ее смерти

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала пиар-директор певицы Анна Исаева в "Инстаграме".
"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.
Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что Ю.Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии и что ей была сделана операция.
38-летняя певица записала несколько альбомов, снималась в кино, принимала участие в телепрограммах.
Баку просит международного содействия возвращению получившего ранение в Армении душевнобольного гражданина Азербайджана - Госкомиссия
Президент Азербайджана помиловал Али Инсанова
Президент Алиев уверен, что министерская встреча ОПЕК+ в Баку положительно скажется на стабилизации цен на нефть
Министерский комитет ОПЕК+ на заседании в Баку изучит необходимость продления сделки после июня
Намеченная ранее встреча министров энергетики РФ и Венесуэлы в Баку не состоится - источник
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Очередная акция "желтых жилетов" во Франции стала днем погромов и поджогов
Саперы в Петербурге обезвредили и вывезли три мины времён войны из жилого дома
В Париже в ходе протестной акции подожгли банк, пострадали 11 человек
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»