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Дальнее зарубежье 17.03.2019 10:23

Ресторан Fouquets в Париже был подожжен "коктейлем Молотова" после погрома в ходе протестов "желтых жилетов"

Известный ресторан на Елисейских полях Fouquets после погрома был подожжен в ходе протестной акции "желтых жилетов".

Как сообщалось, ресторан Fouquets, символ парижской богемы, был разгромлен в субботу лицами, примкнувшими к участникам 18-й акции "желтых жилетов", переросшей в очень серьезные беспорядки и стычки протестующих с полицией.

Сотрудники ресторана установили в витринах защитные щиты, но они не устояли перед напором погромщиков и мародеров. В конце дня бутылка с зажигательной смесью попала на штору веранды ресторана, но пока подоспели пожарные, пламя уже бушевало. Тем не менее, им удалось не допустить дальнейшего распространения огня, сообщают парижские СМИ.

В течение дня в квартале Елисейских полей под скандирование "революция" были подожжены несколько магазинов, в том числе два уличных киоска. Многие магазины разграблены.

Силы правопорядка, противостоящие в субботу участникам массовой акции "желтых жилетов" в Париже, объявили, что к 16:00 местного времени (18:00 мск) за противоправные действия были задержаны 94 человека.

Мэр Парижа Анн Идальго осудила "неприемлемые допущенные злоупотребления, особенно на Елисейских полях и подходах к ним".

"Я призываю всех к спокойствию и ответственности", - написала глава французской столицы в своем Twitter.

"В разгар этой новой субботы насилия муниципальные службы мобилизованы вместе с полицией, жандармерией и пожарными. Я активировала городскую кризисную ячейку, чтобы быть готовыми к любым чрезвычайным обстоятельствам", - сообщила А.Идальго.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, РЕСТОРАН, ПОДЖОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]