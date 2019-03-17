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Дальнее зарубежье 17.03.2019 12:12

В Бельгии встревожены мерами США в отношении сотрудников МУС

Глава МИД и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с объявленными Соединенными Штатами "беспрецедентными мерами" - санкциями в отношении юристов Международного уголовного суда.

"Бельгия напоминает о своей непоколебимой поддержке суда в его качестве беспристрастного и независимого юридического института. Суд воплощает усилия международного сообщества по развитию принципов правового государства на международном уровне - идеала, которому США давно были привержены", - говорится в коммюнике министерства иностранных дел Бельгии, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Бельгия, отмечается в документе, подчеркивает свою приверженность целостности и независимости суда и его сотрудников. Она также напоминает об ответственности США как страны-хозяйки, принимающей у себя ООН, и о том, что визиты членов суда на американскую территорию связаны прежде всего с задачами, порученными суду Советом Безопасности ООН.

Бельгийский МИД сообщил, что Бельгия будет в самом скором времени консультироваться со своими партнерами, чтобы рассмотреть конкретные последствия объявления о мерах США в отношении МУС.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, США, МУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]