Порядка 60 человек погибли при наводнении на востоке Индонезии

Около 60 человек погибли, десятки получили ранения при наводнении в провинции Папуа на востоке Индонезии, передают в воскресенье местные СМИ.

По данным местных властей, разрушены десятки жилых домов. В настоящее время проводится эвакуация людей из наиболее пострадавших районов провинции. Она затруднена из-за поваленных деревьев, валунов и селевых потоков, многие дороги заблокированы. Власти не исключают, что число жертв еще возрастет. Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на индонезийские территории накануне.