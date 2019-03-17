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Дальнее зарубежье 17.03.2019 12:38

Порядка 60 человек погибли при наводнении на востоке Индонезии

Около 60 человек погибли, десятки получили ранения при наводнении в провинции Папуа на востоке Индонезии, передают в воскресенье местные СМИ.

По данным местных властей, разрушены десятки жилых домов.

В настоящее время проводится эвакуация людей из наиболее пострадавших районов провинции. Она затруднена из-за поваленных деревьев, валунов и селевых потоков, многие дороги заблокированы. Власти не исключают, что число жертв еще возрастет.

Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на индонезийские территории накануне.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]