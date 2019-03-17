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СНГ 17.03.2019 13:05

Президент Украины назначил и.о. главы Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенка временно исполняющим обязанности руководителя Службы внешней разведки.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенку Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в президентском указе.

Ранее стало известно, что П.Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки.

С 14 марта Е.Божок назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Украинский дипломат Е.Божок (1980 г.р.) был назначен главой СВР в сентябре 2017 года. С июня 2015 года он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

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Тэги: УКРАИНА, РАЗВЕДКА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]