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Дальнее зарубежье 17.03.2019 15:50

Террорист, расстрелявший людей в Новой Зеландии, отправил письмо премьер-министру

В офис премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн за несколько минут до терактов в мечетях Крайстчерча поступил так называемый манифест от преступников, приводят ее слова местные СМИ.

"Я стала одним из 30 получателей манифеста, который был разослан за 9 минут до нападения. В нем не было информации о месте, и не было конкретных деталей", - заявила она журналистам. Дж.Ардерн отметила, что письмо было передано службам безопасности в течение двух минут.

По данным агентства Associated Press, обвиняемый 28-летний Брентон Таррант также опубликовал манифест длиной в 74 страницы онлайн. В ходе нападения на нем была надета видеокамера, которая транслировала его действия.

Накануне ему были предъявлены обвинения в убийстве.

В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек в возрасте от 3 до 77 лет, более 40 человек получили ранения. Из них 34 человека все еще в больницах, причём 12 пострадавших в тяжелом состоянии.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ТЕРАКТ, МАНИФЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]