Террорист, расстрелявший людей в Новой Зеландии, отправил письмо премьер-министру

"Я стала одним из 30 получателей манифеста, который был разослан за 9 минут до нападения. В нем не было информации о месте, и не было конкретных деталей", - заявила она журналистам. Дж.Ардерн отметила, что письмо было передано службам безопасности в течение двух минут.
По данным агентства Associated Press, обвиняемый 28-летний Брентон Таррант также опубликовал манифест длиной в 74 страницы онлайн. В ходе нападения на нем была надета видеокамера, которая транслировала его действия.
Накануне ему были предъявлены обвинения в убийстве.
В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.
По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек в возрасте от 3 до 77 лет, более 40 человек получили ранения. Из них 34 человека все еще в больницах, причём 12 пострадавших в тяжелом состоянии.
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