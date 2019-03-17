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Внешняя политика 17.03.2019 12:19

Глава МИД Азербайджана отправился в турне по странам Южной Америки

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в турне по странам Латинской Америки, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках турне посетит Чили, Аргентину, Уругвай и Парагвай», - говорится в сообщении.

В рамках турне глава МИД Азербайджана проведет двусторонние встречи с официальными представителями указанных государств, примет в Буэнос-Айресе участие в Конференции высокого уровня ООН по сотрудничеству Юг-Юг.

Р.Бабаев

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Тэги: ЮЖАМЕРИКА, МИНИСТР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]