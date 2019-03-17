Сделка ОПЕК+ положительно повлияет на нефтяной рынок – глава Минэнерго Саудовской Аравии

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих оптимистично настроен на счет влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти.

«У меня оптимистический настрой по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти. Мы обсуждали это с министром энергетики Азербайджана Пяарвизом Шахбазовым»,- сказал Х.аль-Фалих журналистам в воскресенье в Баку.

Он также выразил уверенность в выполнении Азербайджаном договоренностей в рамках ОПЕК +.

"Первые два месяца 2019 года Азербайджан не сокращал добычу до установленного сделкой уровня. Однако, П.Шахбазов меня заверил в том, что условия сделки будут выполнены",- сказал он.

Х.аль-Фалих также отметил, что Азербайджан был одним из самых активных участников сделки ОПЕК+ с самого первого ее заключения и сделал все от зависящее для стабилизации рынка нефти.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Однако, в январе 2019 года суточный объем добычи нефти в Азербайджане составил 793 тыс. баррелей, в феврале 2019 года – 806 тыс. баррелей.

Ранее со ссылкой на главу пресс-службы министерства энергетики, советника министра Замину Алиеву сообщалось, что Азербайджан постепенно сократит добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+. "Как известно, этот процесс технологичный и достижение определенного уровня происходит постепенно. Соглашение ОПЕК и не-ОПЕК действительно в течение 6 месяцев, поэтому проводимые мероприятия позволят снизить добычу до требуемого показателя уже в последующие месяцы", - заявила З.Алиева.

Н.Аббасова