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Туризм 17.03.2019 14:00

Власти Филиппин обещают снять ограничения для туристов на посещение острова Боракай в конце года

Филиппинский остров Боракай, который закрывали из-за разразившейся там экологической катастрофы, полностью откроют для туристов в конце 2019 года, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" замминистра Департамента по туризму Филиппин Роберто Алабадо III.

"Мы взяли под контроль Боракай и приняли решение навести там порядок. За время его закрытия сотрудники клининговых служб расчистили пляж, убрали весь мусор. Также, по распоряжению властей, были снесены все нелегальные постройки: мини-отели, палатки и так далее. В конце ноября у нас был soft-opening - частичное открытие Боракая для туристов, в конце 2019 года запланировано открытие всего острова", - рассказал он.

После открытия власти Филиппин приняли решение ограничить число посетителей, а также количество отелей на Боракае. "Планируется, что остров будет принимать порядка 18 тыс. туристов единовременно, а ежедневный поток с острова и на остров не должен превышать 6 тыс. человек. Кроме того, мы провели аккредитацию отелей - сейчас туристам доступны 322 гостиницы острова. Количество круизных лайнеров было лимитировано до одного в день", - отметил Роберто Алабадо III.

Согласно новым правилам поведения, на Боракае запрещены шумные пляжные вечеринки в стиле Ибицы, курение и распитие алкоголя в общественных местах, а также употребление наркотиков. На пляже нельзя есть и пить, если турист не находится на территории какого-либо заведения - отеля, ресторана, кафе.

"На острове работает туристическая полиция, которая следит за выполнением всех правил поведения, также действует система штрафов - $20 - за курение на пляже, $10 - за мусор", - заключил замминистра.

С 26 апреля 2018 года власти Филиппин закрыли Боракай для туристов на полгода. В прошлом году остров посетили почти 2 млн гостей, доходы от туризма превысили $1 млрд.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ОСТРОВ, ЭКОЛОГИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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