Женщины получат скидку на транспорт в Берлине 18 марта для привлечения внимания к разнице в зарплатах

Берлинская транспортная компания BVG объявила о проведении акции, в рамках которой 18 марта женщины будут платить за билеты на 21% меньше.

Таким образом BVG намеревается привлечь внимание к существенной разнице между оплатой труда мужчин и женщин.

В День равенства зарплат, 18 марта, женщины смогут купить "первый в мире женский билет на один день", говорится в сообщении BVG. Скидка на дневной проездной составит 21% - именно такой в среднем в Германии разрыв между зарплатами женщин и мужчин.

Билеты можно будет приобрести в берлинском метро, заявила Deutsche Welle пресс-секретарь BVG Петра Нелькен. В автоматах будет указано, что женщины могут купить билет за 5,5 евро вместо обычных 7 евро. В компании отмечают, что воспользоваться им могут и трансгендеры.

Как отмечает BVG, если мужчины решат купить билет со скидкой, то они будут считаться безбилетниками. При этом П.Нелькен подчеркнула, что строго контролировать и наказывать таких мужчин не будут.

"В первую очередь, это символический жест. Каждый должен сам для себя решить, как он поступит в этот день", - отметила она.

Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в Германии остается одним из самых высоких в Европе. В 2010 году он составлял 23%, в прошлом году уменьшился до 21%.

Чтобы обратить внимание на эту проблему, в конце марта в стране проходит День равенства зарплат. Он проводится в 77-й день года. Это имеет символическое значение: при сегодняшней разнице в оплате труда в Германии среднестатистической женщине нужно проработать на 77 дней больше, чтобы получить столько же денег, сколько среднестатистический мужчина получает за год.