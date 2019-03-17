Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.026 GBR   2.2516 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.61 0.35 Brent 67.23 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.03.2019 14:28

Женщины получат скидку на транспорт в Берлине 18 марта для привлечения внимания к разнице в зарплатах

Берлинская транспортная компания BVG объявила о проведении акции, в рамках которой 18 марта женщины будут платить за билеты на 21% меньше.

Таким образом BVG намеревается привлечь внимание к существенной разнице между оплатой труда мужчин и женщин.

В День равенства зарплат, 18 марта, женщины смогут купить "первый в мире женский билет на один день", говорится в сообщении BVG. Скидка на дневной проездной составит 21% - именно такой в среднем в Германии разрыв между зарплатами женщин и мужчин.

Билеты можно будет приобрести в берлинском метро, заявила Deutsche Welle пресс-секретарь BVG Петра Нелькен. В автоматах будет указано, что женщины могут купить билет за 5,5 евро вместо обычных 7 евро. В компании отмечают, что воспользоваться им могут и трансгендеры.

Как отмечает BVG, если мужчины решат купить билет со скидкой, то они будут считаться безбилетниками. При этом П.Нелькен подчеркнула, что строго контролировать и наказывать таких мужчин не будут.

"В первую очередь, это символический жест. Каждый должен сам для себя решить, как он поступит в этот день", - отметила она.

Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в Германии остается одним из самых высоких в Европе. В 2010 году он составлял 23%, в прошлом году уменьшился до 21%.

Чтобы обратить внимание на эту проблему, в конце марта в стране проходит День равенства зарплат. Он проводится в 77-й день года. Это имеет символическое значение: при сегодняшней разнице в оплате труда в Германии среднестатистической женщине нужно проработать на 77 дней больше, чтобы получить столько же денег, сколько среднестатистический мужчина получает за год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, БИЛЕТЫ, ЖЕНЩИНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]