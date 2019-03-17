Саудовская ACWA Power намерена развивать ВИЭ в Азербайджане

Саудовская компания «ACWA Power» планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

ACWA Power и Минэнерго Азербайджана в воскресенье подписали в Баку меморандум по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Документ определяет основные принципы сотрудничества по врпросам вложения инвестиций в сферу использования ВИЭ в Азербайджане, оценке соответствующего потенциала и создания необходимых условий.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что Азербайджан намерен расширить сотрудничество с Саудовской Аравией.

"Есть потенциал для развития сотрудничества с Эр-Риядом в различных областях. Есть еще много проектов, по которым мы могли бы работать совместно в будущем", - сказал П.Шахбазов после церемонии подписания.

"Сотрудничество с ACWA POWER” внесет вклад в организацию эффективной деятельности в сфере ВИЭ, в применение передового опыта снижения затрат на производство возобновляемой энергии и в реализацию будущих проектов",- заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев.

Компания "ACWA POWER" специализирующаяся, главным образом, на использовании возобновляемых источников энергии и в опреснении морской воды, реализует энергетические и водные проекты.

Компания осуществляет свою деятельность в странах Азии и Африки, в том числе в Египте, Иордании и других, где реализует проекты в области ветряной и солнечной энергетики.

Н.Аббасова