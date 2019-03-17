Мэй призвала парламентариев проявить патриотизм, чтобы выйти из тупика Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в статье для воскресного выпуска газеты The Telegraph заявила, что британские парламентарии могут проявить патриотизм, проголосовав за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем.

"Более трех десятков моих коллег-консерваторов изменили мнение и поддержали улучшенное соглашение. Я благодарна каждому из них. Но я знаю, что мне нужно приложить больше усилий, чтобы убедить остальных, к примеру, Демократическую юнионистскую партию, если я хочу добиться одобрения соглашения большинством", - написала она в своей статье.

"И это остается моей целью. Это единственный выход из сложившегося тупика", - продолжила британский премьер, напомнив, что ранее на этой неделе палата общин Британии не поддержала выход из ЕС без соглашения и также отказалась от идеи очередного референдума.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах, по ее мнению, сейчас - самое время оставить в прошлом противоречия.

"Я убеждена, что пришло время перестать отождествлять себя с тем выбором, (который каждый сделал), на голосовании 2016 года (о выходе Британии из ЕС). Мы только можем оставить в прошлом старые ярлыки и действовать вместе как демократы и патриоты, прагматично достигая честных компромиссов", - говорится в статье британского премьера.

Она также вновь отметила срочность решения в парламенте вопроса с соглашением.

"Если парламент сможет одобрить соглашение до Европейского Совета 21 марта, мы будем просить о коротком техническом продлении (действия статьи 50 Лиссабонского договора - ИФ), чтобы принять необходимое законодательство. Это не идеальный исход, мы могли покинуть ЕС 29 марта", - утверждает британский премьер.

По ее словам, альтернативный вариант - если британский парламент не примет соглашение до 21 марта - гораздо хуже.

"Европейские лидеры потребуют четкие основания для продления, которое может быть расценено как не только техническое", - убеждена она.

Т.Мэй напомнила, что более длительное продление действия статьи потребует от Британии участия в выборах в Европарламент в мае. Британский премьер заявила, что если британским подданным придется пойти на это голосование, то это станет символом коллективного политического поражения британского парламента.

"Все это делает тот выбор, с которым сталкиваются сейчас парламентарии, яснее некуда. Если парламент сможет найти способ вернуться к соглашению о Brexit до Европейского совета, то Британия выйдет из ЕС этой весной без участия в выборах в Европарламент. И мы сможем вернуться к выстраиванию будущих отношений с ЕС. Если (парламент - ИФ) не сможет, то мы не выйдем из ЕС еще несколько месяцев, если вообще когда-нибудь выйдем", - считает Т.Мэй.

В четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.