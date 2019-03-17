Москва объявит Вашингтону о готовности защищать свое сотрудничество с Каракасом - МИД РФ

Российская сторона на намеченных на 19 марта консультациях с США по Венесуэле заявит о намерении защитить сотрудничество с Каракасом от попыток воздействовать на него извне, сообщил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разумеется, мы подчеркнем, что сотрудничество по всем направлениям, которое ведется Москвой и Каракасом абсолютно законное и имеет определенную историю и значительные масштабы", - сказал С.Рябков "Интерфаксу".

"Поэтому внешние попытки сорвать это сотрудничество, помешать ему непосредственно сказываются на общем состоянии российско-американских отношений и отношений России с другими странами, которые могут идти тем же путем, что и США", - отметил С.Рябков.

По его словам, "такого рода действия не остаются незамеченными, их эффект в более широком контексте конечно же отрицательный". "Но мы будем делать все для того, чтобы наше сотрудничество с Каракасом защитить. Это тоже, разумеется, будет одним из сигналов, который мы доведем до американских представителей", - заявил С.Рябков.