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СНГ 17.03.2019 13:24

МИД РФ: Россия на консультациях с США заявит о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы

Российская сторона на предстоящих 19 марта в Риме консультациях с США по Венесуэле заявит о недопустимости силовой акции в отношении Каракаса и в целом вмешательства в дела этой страны, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Консультации с (спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом) Абрамсом состоятся в межведомственном формате и с той, и с другой стороны 19 марта", - сказал С.Рябков "Интерфаксу".

"Мы будем настойчиво доводить до американской стороны все наши позиции, включая недопустимость силовой акции и в целом противозаконного внешнего вмешательства и давления на легитимное правительство Мадуро", - отметил замминистра.

По его словам, российская сторона на предстоящих консультациях "будет настойчиво и последовательно объяснять и искать путь вперед, как мы можем содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога".

"Позиции Москвы и Вашингтона в этом вопросе диаметрально противоположны, но это не повод не говорить. Мы будем вести соответствующие обсуждения", - заявил С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]