МИД РФ: Россия на консультациях с США заявит о недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы

Российская сторона на предстоящих 19 марта в Риме консультациях с США по Венесуэле заявит о недопустимости силовой акции в отношении Каракаса и в целом вмешательства в дела этой страны, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Консультации с (спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом) Абрамсом состоятся в межведомственном формате и с той, и с другой стороны 19 марта", - сказал С.Рябков "Интерфаксу".

"Мы будем настойчиво доводить до американской стороны все наши позиции, включая недопустимость силовой акции и в целом противозаконного внешнего вмешательства и давления на легитимное правительство Мадуро", - отметил замминистра.

По его словам, российская сторона на предстоящих консультациях "будет настойчиво и последовательно объяснять и искать путь вперед, как мы можем содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога".

"Позиции Москвы и Вашингтона в этом вопросе диаметрально противоположны, но это не повод не говорить. Мы будем вести соответствующие обсуждения", - заявил С.Рябков.