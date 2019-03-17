В Париже в воскресенье приводят в порядок Елисейские поля после столкновений и погромов на субботней акции "желтых жилетов", владельцы ресторанов и магазинов оценивают ущерб, передает агентство Associated Press.
Во многих зданиях центральной и самой дорогой улицы Парижа выбиты стекла, сгорели в результате поджогов вывески баров и ресторанов, разрисованы и почернели из-за огня стены зданий. Некоторые из банков, магазинов и ресторанов на Елисейских полях оказались разграблены или разгромлены, в том числе - знаменитый ресторан Fouquets, магазины Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Nespresso. Также протестующие сожгли несколько уличных киосков на Елисейских полях.
По информации агентства, после прошедших накануне столкновений протестующих с полицией, пытавшейся сдержать их натиск с помощью слезоточивого газа и водяных пушек, Елисейские поля выглядят как место боевых действий.
Согласно информации властей, в Париже на акцию вышли примерно 7-8 тыс. человек, в беспорядках участвовали около 1,5 тыс. из них.
В минувшую субботу вечером президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки и погромы, сопровождавшие акцию "желтых жилетов", больше не повторились.
По данным МВД, в акции протеста в субботу по всей стране приняли участие 32,3 тыс. манифестантов. "Желтые жилеты", которые всегда оспаривают официальную статистику своих акций, утверждают, что 16 марта в ней участвовали более 230 тыс. человек.
Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.
Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.
Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.
Изначально участники протестов блокировали основные магистрали и автомобильные развязки в разных городах страны, а также частично перекрывали движение на границах Франции с другими странами. Протестное движение даже перекинулось на соседнюю Бельгию.
Акции в основном носили мирный характер, но постепенно к автомобилистам стали присоединяться хорошо сплоченные и организованные группы правых и левых радикалов. Протестующие выражали недовольство политикой правительства в целом.
Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря прошлого года, когда сотни тысяч человек приняли участие в демонстрациях. В Париже были зафиксированы масштабные беспорядки.
После серии этих погромов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
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