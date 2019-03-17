Страны ОПЕК+ в феврале улучшили выполнение сделки - Баркиндо

Страны ОПЕК+ в феврале лучше выполнили обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки, чем это было в январе, сообщил в воскресенье журналистам в Баку генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Выполнение сделки продолжает улучшаться (в феврале - ИФ) по сравнению с показателями января. Я не буду говорить конкретные цифры и рекомендую дождаться заседания министерского мониторингового комитета, комитет представит отчёт, в котором будут цифры по исполнению сделки", - сказал он.
Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что выполнение сделки в феврале составило 89% против 83% в январе.
Россия, в свою очередь, еще в конце прошлого года договорилась с участниками ОПЕК+, что будет сокращать добычу постепенно и на полное выполнение обязательств по сделке (сокращение на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018г) выйдет только в конце марта - начале апреля.
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