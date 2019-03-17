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Дальнее зарубежье 17.03.2019 16:44

Один израильтянин погиб, двое ранены в результате атаки на Западном берегу реки Иордан

Один израильтянин погиб, еще двое госпитализированы после нападения в городе Ариэль на Западном берегу реки Иордан, передают израильские СМИ в воскресенье.

По словам представителя армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, палестинец напал на израильского солдата с ножом, ранил его и отобрал огнестрельное оружие. Затем он выстрелил по нескольким автомобилям, сел за руль одного из них и скрылся. В настоящее время его разыскивают.

Двух израильтян 16 и 20 лет госпитализировали с огнестрельными ранениями. Состояние здоровье обоих оценивается как тяжелое.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, АТАКА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]