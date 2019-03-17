Десять человек погибли при сходе оползня в Китае

По меньшей мере десять человек погибли, еще столько же числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на севере Китая, сообщают в воскресенье государственные СМИ Китая.

По их данных, семь человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице в провинции Шаньси. Разрушены несколько зданий. На месте работают спасательные бригады, ведущие поиски пропавших.