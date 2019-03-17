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Дальнее зарубежье 17.03.2019 17:10

Десять человек погибли при сходе оползня в Китае

По меньшей мере десять человек погибли, еще столько же числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на севере Китая, сообщают в воскресенье государственные СМИ Китая.

По их данных, семь человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице в провинции Шаньси. Разрушены несколько зданий.

На месте работают спасательные бригады, ведущие поиски пропавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ОПОЛЗЕНЬ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]