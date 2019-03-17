Десять человек погибли при сходе оползня в Китае

По их данных, семь человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице в провинции Шаньси. Разрушены несколько зданий.
На месте работают спасательные бригады, ведущие поиски пропавших.
В ЕС приветствуют помилование в Азербайджане по случаю Новруза
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Россия вышла на сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 140 тыс. б/с
Добыча нефти в Саудовской Аравии сократится в апреле на 0,1 млн б/с - до 9,7 млн б/с, экспорт останется 7 млн б/с
ОПЕК+ вынуждены учитывать неопределенность вокруг санкций, принимая решения о судьбе сделки - Новак
Власти Филиппин обещают снять ограничения для туристов на посещение острова Боракай в конце года
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Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
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Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»