Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.026 GBR   2.2516 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.61 0.35 Brent 67.23 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.03.2019 18:04

Порошенко обещает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Кандидат в президенты Украины, действующий глава Украинского государства Петр Порошенко планирует в случае его избрания на второй срок подготовить Украину ко вступлению в Европейский Союз и НАТО.

"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями "Мы идем своим путем" в центре Киева в воскресенье.

Уже на лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года, "после того, как избиратели предоставят мне мандат еще на 5 лет, у меня есть намерение поставить вопрос о ПДЧ", сказал он. П.Порошенко сообщил, что написал об этом в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления ПДЧ. Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

Инициировали обращение Верховной Рады главы фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" Максим Бурбак и Артур Герасимов.

Позже в своем поздравлении Й.Столтенбергу с его приближающимся 60-летним юбилеем П.Порошенко выразил надежду на предоставлении Украине плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на саммите Североатлантического альянса, проведение которого запланировано на декабрь 2019 года в Лондоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ЕС


Похожие новости


Украина проводит испытания новейшего ракетного вооружения - Порошенко Порошенко призвал НАБУ расследовать публикацию о коррупции в армии Зеленский по-прежнему опережает Порошенко и Тимошенко в украинском президентском рейтинге - опрос Украина продолжает снижать потребление газа - Порошенко Порошенко: Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе Порошенко намерен отдать приказ погранслужбе не пускать российских наблюдателей на Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]