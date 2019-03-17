ЕС вновь заявляет о непризнании присоединения Крыма к РФ

Европейский союз по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины, заявила в воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю пятой годовщины присоединения Крыма к России.

"Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно по-прежнему является прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в распространенном в Брюсселе коммюнике Ф.Могерини от имени ЕС.

В документе отмечается, что Евросоюз "сохраняет приверженность полной реализации своей политики непризнания (присоединения Крыма - ИФ), в том числе посредством ограничительных мер".

"Европейский союз вновь призывает все государства - члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Нарушения международного права со стороны России привели к опасному обострению напряженности в Керченском проливе и в Азовском море. Неоправданное применение силы со стороны России в отношении Украины 25 ноября 2018 года - это напоминание о негативных последствиях неправомерной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

В нем ЕС "вновь призывает Россию незамедлительно и без предварительных условий освободить незаконно задержанных украинских моряков, суда и оснащение". В период до освобождения, сказано в заявлении, Россия должна соблюдать их права на судебное представительство и на беспрепятственный доступ консульских работников, а также обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи раненым морякам.

"Европейский союз осуждает строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, поскольку это представляет собой очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный, свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и выход из него в соответствии с международным правом. Незаконное ограничение судоходства отрицательно сказывается на экономике украинских портов в Азовском море и всего региона в целом", - подчеркнула Ф.Могерини.

Она также заявила, что Европейский союз не признал и не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове".

По ее словам, "растущая милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря".

"В нарушение международного гуманитарного права жителей Крыма вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.