ЕС вновь заявляет о непризнании присоединения Крыма к РФ

Европейский союз по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины, заявила в воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю пятой годовщины присоединения Крыма к России.
"Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно по-прежнему является прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в распространенном в Брюсселе коммюнике Ф.Могерини от имени ЕС.
В документе отмечается, что Евросоюз "сохраняет приверженность полной реализации своей политики непризнания (присоединения Крыма - ИФ), в том числе посредством ограничительных мер".
"Европейский союз вновь призывает все государства - члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Нарушения международного права со стороны России привели к опасному обострению напряженности в Керченском проливе и в Азовском море. Неоправданное применение силы со стороны России в отношении Украины 25 ноября 2018 года - это напоминание о негативных последствиях неправомерной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.
В нем ЕС "вновь призывает Россию незамедлительно и без предварительных условий освободить незаконно задержанных украинских моряков, суда и оснащение". В период до освобождения, сказано в заявлении, Россия должна соблюдать их права на судебное представительство и на беспрепятственный доступ консульских работников, а также обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи раненым морякам.
"Европейский союз осуждает строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, поскольку это представляет собой очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный, свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и выход из него в соответствии с международным правом. Незаконное ограничение судоходства отрицательно сказывается на экономике украинских портов в Азовском море и всего региона в целом", - подчеркнула Ф.Могерини.
Она также заявила, что Европейский союз не признал и не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове".
По ее словам, "растущая милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря".
"В нарушение международного гуманитарного права жителей Крыма вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.
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