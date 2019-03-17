Порошенко в случае переизбрания на пост президента Украины обещает обновить военную ракетную программу

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко обещает, что в случае его избрания президентом начнет свою деятельность с обновления военной ракетной программы.
"Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями на Михайловской площади в центре Киева в воскресенье.
Как сообщалось, 11 марта президент Украины поставил перед конструкторскими бюро и оборонными предприятиями страны задачу разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.
"Сейчас ставим перед конструкторскими бюро, оборонной промышленностью задачу: нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - сказал он во время посещения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области.
13 марта П.Порошенко заявил, что на Украине начаты испытания последних разработок украинского оборонно-промышленного комплекса в области ракетного вооружения.
"Украина начала свои испытания... И для Украины сейчас появляются абсолютно новые современные возможности и для увеличения точности, и увеличения радиуса действия, и для мощности нашего возможного ответа на агрессию", - сказал глава государства на совете регионального развития Черниговской области.
"Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить тут, на Черниговской земле", - отметил П.Порошенко.
Ранее он заявлял, что Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума и будет развивать высокоточное ракетное оружие.
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