Порошенко в случае переизбрания на пост президента Украины обещает обновить военную ракетную программу

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко обещает, что в случае его избрания президентом начнет свою деятельность с обновления военной ракетной программы.

"Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы", - сказал П.Порошенко на встрече с избирателями на Михайловской площади в центре Киева в воскресенье.

Как сообщалось, 11 марта президент Украины поставил перед конструкторскими бюро и оборонными предприятиями страны задачу разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

"Сейчас ставим перед конструкторскими бюро, оборонной промышленностью задачу: нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - сказал он во время посещения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области.

13 марта П.Порошенко заявил, что на Украине начаты испытания последних разработок украинского оборонно-промышленного комплекса в области ракетного вооружения.

"Украина начала свои испытания... И для Украины сейчас появляются абсолютно новые современные возможности и для увеличения точности, и увеличения радиуса действия, и для мощности нашего возможного ответа на агрессию", - сказал глава государства на совете регионального развития Черниговской области.

"Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить тут, на Черниговской земле", - отметил П.Порошенко.

Ранее он заявлял, что Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума и будет развивать высокоточное ракетное оружие.