Болтон раскритиковал КНДР за нежелание продолжать шаги по денуклеаризации

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын был не готов на необходимые шаги для подписания ядерного соглашения с США.

"Северокорейцы, к сожалению, были не готовы сделать то, что им нужно было сделать. Прошлым вечером они сделали нецелесообразное заявление о том, что раздумывают вернуться к ядерным и ракетным испытаниям, что с их стороны было бы не очень разумной идеей", - заявил он, выступая по радио в Нью-Йорке.

"Президент Трамп хочет устранить эту угрозу посредством переговоров. Он хочет, чтобы Северная Корея освободилась от ядерного оружия", - добавил Дж.Болтон.

По его мнению, Китай мог бы более жестко исполнять международные санкции ООН, что сильнее бы влияло на КНДР и помогало бы денуклеаризации.

"Китай неоднократно повторял, что не хочет наличия у КНДР ядерного оружия, потому что это дестабилизирует северо-восток Азии. Теоретически, у Китая такая же позиция, как и у нас. Они могут оказывать больше давления на Северную Корею, соблюдая санкции ООН более жестко. Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, поэтому у них очень важная роль", - утверждает он.

Ранее на этой неделе замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что администрация Д.Трампа создала атмосферу враждебности и недоверия на февральских переговорах в Ханое и не исключила возможности возобновления испытаний.

Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Через несколько дней Д.Трамп заявил, что КНДР начала денуклеаризацию.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В конце прошлой недели северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что саммит закончился безрезультатно, и возложило ответственность за такой исход на американскую сторону.