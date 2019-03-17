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ТЭК 17.03.2019 16:04

Выполнение странами обязательств в рамках сделки ОПЕК+ обеспечит в 2019 году баланс на нефтяном рынке – глава Минэнерго Саудовской Аравии

Выполнение обязательств в рамках ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти до конца 2019 года, считает министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдель Азиз аль-Фалих.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и Х.аль-Фалих в воскресенье в Баку в рамках заседания Совместного Мониторингового Комитета министров стран ОПЕК+ обсудили глобальный спрос на нефть в 2019 году, ожидаемую добычу в странах ОПЕК, ситуацию с выполнением обязательств в рамках сделки ОПЕК+ в феврале, а также динамику развития мировой экономики.

«Х. аль-Фалих в ходе встречи отметил важность выполнения участниками сделки ОПЕК+ своих обязательств для достижения до конца 2019 года баланса между спросом и предложением на рынке и для предотвращения волатильности нефтяных цен. Он также отметил лидирующую роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании формата «ОПЕК+» и активное участие этой страны и ее особый вклад в регулировании нефтяного рынка», - отмечается в сообщении пресс-службы азербайджанского Минэнерго.

П.Шахбазов в свою очередь расценил сотрудничество в формате ОПЕК+ как эффективный и гибкий механизм для стабилизации нефтяных цен и сохранения баланса на рынке.

Стороны также обсудили вопросы новые возможности для энергетического сотрудничества, деятельность Saudi Aramco и прочие вопросы.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Н.Аббасова

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОПЕК+, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]