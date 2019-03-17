Выполнение странами обязательств в рамках сделки ОПЕК+ обеспечит в 2019 году баланс на нефтяном рынке – глава Минэнерго Саудовской Аравии

Выполнение обязательств в рамках ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти до конца 2019 года, считает министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдель Азиз аль-Фалих.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и Х.аль-Фалих в воскресенье в Баку в рамках заседания Совместного Мониторингового Комитета министров стран ОПЕК+ обсудили глобальный спрос на нефть в 2019 году, ожидаемую добычу в странах ОПЕК, ситуацию с выполнением обязательств в рамках сделки ОПЕК+ в феврале, а также динамику развития мировой экономики.
«Х. аль-Фалих в ходе встречи отметил важность выполнения участниками сделки ОПЕК+ своих обязательств для достижения до конца 2019 года баланса между спросом и предложением на рынке и для предотвращения волатильности нефтяных цен. Он также отметил лидирующую роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании формата «ОПЕК+» и активное участие этой страны и ее особый вклад в регулировании нефтяного рынка», - отмечается в сообщении пресс-службы азербайджанского Минэнерго.
П.Шахбазов в свою очередь расценил сотрудничество в формате ОПЕК+ как эффективный и гибкий механизм для стабилизации нефтяных цен и сохранения баланса на рынке.
Стороны также обсудили вопросы новые возможности для энергетического сотрудничества, деятельность Saudi Aramco и прочие вопросы.
Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана отправился в турне по странам Южной Америки
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Баку просит международного содействия возвращению получившего ранение в Армении душевнобольного гражданина Азербайджана - Госкомиссия
Власти Филиппин обещают снять ограничения для туристов на посещение острова Боракай в конце года
Пиар-директор певицы Юлии Началовой сообщает о ее смерти
Светящееся небесное тело, похожее на метеорит, попало на видеорегистратор в Красноярском крае
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Порошенко обещает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
До 100 афганских военных под натиском талибов могли укрыться на территории Туркменистана
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»