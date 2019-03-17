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ТЭК 17.03.2019 20:27

Минэнерго Казахстана надеется на подписание с ЛУКОЙЛом соглашения о вхождении в еще один блок в I полугодии

Министерство энергетики Казахстана надеется до конца первого полугодия подписать с "ЛУКОЙЛом" (MOEX:LKOH) соглашение о разработке еще одного блока на территории Казахстана, помимо блока "Женис", сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев

"Еще один блок обсуждается. Я думаю, хорошо, если в первом полугодии успеем подписать такой же документ", - сказал К.Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что "ЛУКОЙЛ" интересуется двумя блоками: "Женис" и 1Р2. По "Женис" уже заключено соглашение о принципах (СОП).

Как отметил К.Бозумбаев, компании в ближайшее время должны заплатить бонус за вхождение в проект "Женис". "Для блока "Женис" создано СП, то есть "Казмунайгаз" и "ЛУКОЙЛ" - они уже пришли к нам, мы провели прямые переговоры. Сейчас дело за "Казмунайгазом" и "ЛУКОЙЛом", они должны заплатить бонус и прийти к нам для заключения контракта на недропользование", - отметил министр.

В этом же году компании планируют приступить к геологоразведке на этом блоке, добавил К.Бозумбаев.

Как сообщалось, в июне "ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз" заключили соглашение о принципах (СОП) по блоку "Женис" в казахстанском секторе Каспийского моря, которое предполагает, что стороны сформируют консорциум и проведут переговоры с компетентными органами Казахстана для получения прав недропользования на указанном участке. Компании планируют создать совместное предприятие на паритетной основе.

Первый этап предусматривает инвестиции около $60 млн, это бурение одной из скважин и сейсмические работы, второй этап - это $210 млн. Разведка будет с начала 2019 года.

Блок "Женис" расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 метров. Расстояние до берега составляет 80 км, до порта Актау - 180 км. Площадь участка - 6848 квадратных километров.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ЛУКОЙЛ, БЛОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]