Новак предлагает проведение следующей встречи в рамках ОПЕК+ в мае

Министр энергетики России Александр Новак предлагает проведение в мае обсуждений по определению дальнейших действий на последующий период для глобального нефтяного рынка, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и А.Новак в воскресенье в Баку в рамках заседания Совместного Мониторингового Комитета министров стран ОПЕК+ обсудили меры, проводимые в рамках ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка, ситуацию с реализацией Венского решения от 7 декабря 2018 года и сотрудничество в сфере энергетики между Азербайджаном и Россией.



«А.Новак в ходе встречи сообщил, что более целесообразным было бы проведение в мае обсуждений для определения будущих шагов на дальнейший период для глобального нефтяного рынка», - отмечается в информации.

Российский министр отметил, что выполнение сделки в рамках ОПЕК+ Россией носит "постепенный характер".

П.Шахбазов в свою очередь отметил необходимость продолжения сотрудничества для сохранения стабильности нефтяных цен.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Н.Аббасова