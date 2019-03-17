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ТЭК 17.03.2019 19:53

Азербайджан и Россия подпишут Меморандум о расширении энергосотрудничества

Баку и Москва планируют подписать Меморандум по укреплению сотрудничества в энергосфере, говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

Министры энергетики Азербайджана и России Пярвиз Шахбазов и Александр Новак в воскресенье в Баку в рамках заседания Совместного Мониторингового Комитета министров стран ОПЕК+ обсудили вопросы транспортировки нефти в российском направлении, координацию энергосистем Азербайджана, России и Ирана, поставки российской нефти на турецкий НПЗ "STAR" (контролируется компанией SOCAR/ГНКАР -ИФ), проект строительства газопровода "Турецкий поток" и другие вопросы.

"Стороны договорились о подписании Меморандума по взаимопониманию между министерствами энергетики двух стран для укрепления сотрудничества в энергетической сфере и его дальнейшего развития", - подчеркивается в информации.

О возможных сроках подписания данного документа не сообщается.


Н.Аббасова


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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]