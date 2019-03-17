Азербайджан и Россия подпишут Меморандум о расширении энергосотрудничества

Баку и Москва планируют подписать Меморандум по укреплению сотрудничества в энергосфере, говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

Министры энергетики Азербайджана и России Пярвиз Шахбазов и Александр Новак в воскресенье в Баку в рамках заседания Совместного Мониторингового Комитета министров стран ОПЕК+ обсудили вопросы транспортировки нефти в российском направлении, координацию энергосистем Азербайджана, России и Ирана, поставки российской нефти на турецкий НПЗ "STAR" (контролируется компанией SOCAR/ГНКАР -ИФ), проект строительства газопровода "Турецкий поток" и другие вопросы.

"Стороны договорились о подписании Меморандума по взаимопониманию между министерствами энергетики двух стран для укрепления сотрудничества в энергетической сфере и его дальнейшего развития", - подчеркивается в информации.

О возможных сроках подписания данного документа не сообщается.



Н.Аббасова





