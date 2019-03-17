Решения о судьбе сделки ОПЕК+ во II полугодии следует ждать в мае-июне - Новак

Решение о дальнейшей судьба сделки ОПЕК+ следует ожидать в мае-июне 2019 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ранее источники сообщали, что на заседании комитета в Баку будет обсуждаться вопрос о возможности продления сделки до конца года.

"Мы обсуждали, что к маю-июню мы должны уже решить, какие решения дальше должны быть приняты", - отметил российский министр.