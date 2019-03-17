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ТЭК 17.03.2019 20:20

Страны ОПЕК+ идут правильным курсом: цены на нефть стабильны, а запасы нефти сокращаются

Страны ОПЕК+ приняли правильные решения в декабре прошлого года о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года, высказал мнение глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Благодаря нашим совместным действиям мы хорошо проходим зимний период. Мы видим, что в условиях падения спроса, запасы нефти в странах ОЭСР снизились. Завтра технический комитет об этом доложит", - сказал он журналистам.

"Мы видим более стабильные цены, волатильность ниже, чем это было до соглашения ОПЕК+", - добавил министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, РЫНОК, НОВАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]