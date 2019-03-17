Страны ОПЕК+ идут правильным курсом: цены на нефть стабильны, а запасы нефти сокращаются

Страны ОПЕК+ приняли правильные решения в декабре прошлого года о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года, высказал мнение глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Благодаря нашим совместным действиям мы хорошо проходим зимний период. Мы видим, что в условиях падения спроса, запасы нефти в странах ОЭСР снизились. Завтра технический комитет об этом доложит", - сказал он журналистам.

"Мы видим более стабильные цены, волатильность ниже, чем это было до соглашения ОПЕК+", - добавил министр.