Страны ОПЕК+ идут правильным курсом: цены на нефть стабильны, а запасы нефти сокращаются

Страны ОПЕК+ приняли правильные решения в декабре прошлого года о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года, высказал мнение глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Благодаря нашим совместным действиям мы хорошо проходим зимний период. Мы видим, что в условиях падения спроса, запасы нефти в странах ОЭСР снизились. Завтра технический комитет об этом доложит", - сказал он журналистам.
"Мы видим более стабильные цены, волатильность ниже, чем это было до соглашения ОПЕК+", - добавил министр.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»