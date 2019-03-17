Россия выполняет новую сделку ОПЕК+ лучше, чем в 2017 году - Новак

Россия в этом году выполняет обновленную сделку ОПЕК+ лучше, чем в 2017 году, когда были достигнуты первые договоренности о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы выполняем сделку даже лучше, чем в прошлой сделке. Выполним (новые обязательства - ИФ) к марту-началу апреля, то есть даже раньше на месяц", - сказал он.
Согласно первым договоренностям ОПЕК+, Россия в 2017 году должна была сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2016 года. Она вышла на эти объемы в мае.
Согласно текущим договоренностям ОПЕК+, Россия в 2019 году должна сократить добычу нефти на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.
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