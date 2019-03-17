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ТЭК 17.03.2019 20:55

Россия выполняет новую сделку ОПЕК+ лучше, чем в 2017 году - Новак

Россия в этом году выполняет обновленную сделку ОПЕК+ лучше, чем в 2017 году, когда были достигнуты первые договоренности о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы выполняем сделку даже лучше, чем в прошлой сделке. Выполним (новые обязательства - ИФ) к марту-началу апреля, то есть даже раньше на месяц", - сказал он.

Согласно первым договоренностям ОПЕК+, Россия в 2017 году должна была сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2016 года. Она вышла на эти объемы в мае.

Согласно текущим договоренностям ОПЕК+, Россия в 2019 году должна сократить добычу нефти на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]