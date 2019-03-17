В ЕС приветствуют помилование в Азербайджане по случаю Новруза

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в специальном заявлении выразил удовлетворение в связи с актом помилования, изданным президентом Азербайджана 16 марта в честь мусульманского праздника Новруза, более 400 человек.

"Среди помилованных также представители политических партий, неправительственных организаций, блоггеры и журналисты, что является долгожданным шагом", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В документе выражается надежда, что в будущем последуют "аналогичные шаги в соответствии с международными обязательствами Азербайджана".

"ЕС продолжит взаимодействие с Азербайджаном в целях активизации сотрудничества, в том числе в области прав человека, что является важным элементом наших отношений", - подчеркивают в ЕВС.

Как сообщалось, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал более 400 человек, среди них оппозиционеры и 14 иностранцев.

В числе помилованных экс-министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов, который наряду с другими высокопоставленными чиновниками был арестован осенью 2005 года по подозрению в подготовке государственного переворота. В 2007 году экс-министр был осужден на 11 лет лишения свободы за хищение в крупных размерах и взяточничество.

По субботнему указу И.Алиева, 399 человек освобождены от отбывания оставшегося срока заключения, 11 человек - освобождены от отбывания условного срока заключения, 12 человек - от штрафов. Одному из пожизненно заключенных срок отбывания наказания заменен на 25 лет лишения свободы, двум пожизненно осужденным - на 20 лет лишения свободы.

Кроме того, среди помилованных шурин председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли - Эйнур Сеидов, заместители председателя ПНФА Гёзель Байрамлы и Фуад Гахраманлы, члены оппозиционного движения "NIDA" Илькин Рустамзаде, Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов, член оппозиционной партии "Мусават" Аликрам Хуршидов, родной брат главы пресс-службы ПНФА Натига Адилова - Мурад Адилов, главный редактор интернет-сайта Jam.az Фикрет Фарамазоглу, сын бывшего главы пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Эльдара Сабироглу - Руфат Сафаров и другие.

Помилование коснулось 14 иностранцев. Трое из них являются гражданами Грузии, по двое - из России и Нигерии, по одному - из Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.