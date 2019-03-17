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ТЭК 17.03.2019 21:10

ОПЕК+ вынуждены учитывать неопределенность вокруг санкций, принимая решения о судьбе сделки - Новак

Страны ОПЕК+ вынуждены учитывать неопределенности, царящие на рынке нефти из-за санкций США, при принятии решений о дальнейшей судьбе сделки об ограничении добычи нефти, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам.

"Сегодня трудно планировать деятельность на месяцы вперёд, потому что высокая волатильность из-за санкций. Мы вынуждены принимать эти неопределенности во внимания, принимая решения на рынке", - сказал он.

"Безусловно, санкции несут негативные тенденции на рынке, они полностью искажают картину баланса спроса и предложения. Эти санкции (против Венесуэлы и Ирана со стороны США) незаконны, так как носят односторонний характер и вносят сумятицу на рынок. Они устанавливаются, чтобы продвигать свои продукты на рынке той страны, которая вводит санкции и вносит неопределённости", - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]