ОПЕК+ вынуждены учитывать неопределенность вокруг санкций, принимая решения о судьбе сделки - Новак

Страны ОПЕК+ вынуждены учитывать неопределенности, царящие на рынке нефти из-за санкций США, при принятии решений о дальнейшей судьбе сделки об ограничении добычи нефти, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам.

"Сегодня трудно планировать деятельность на месяцы вперёд, потому что высокая волатильность из-за санкций. Мы вынуждены принимать эти неопределенности во внимания, принимая решения на рынке", - сказал он.

"Безусловно, санкции несут негативные тенденции на рынке, они полностью искажают картину баланса спроса и предложения. Эти санкции (против Венесуэлы и Ирана со стороны США) незаконны, так как носят односторонний характер и вносят сумятицу на рынок. Они устанавливаются, чтобы продвигать свои продукты на рынке той страны, которая вводит санкции и вносит неопределённости", - отметил министр.