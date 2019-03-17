Страны ОПЕК+ близки к выполнению сделки по ограничению добычи на 90% - Фалих

Страны ОПЕК+ близки к выполнению сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на 90%, заявил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

"Мы близки к выполнению сделки на 90%", - сказал он.

Ранее Россия подтвердила, что выполнит свои обязательства перед ОПЕК+ в полном объеме в конце марта- начале апреля, как договаривалась ранее.