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ТЭК 17.03.2019 20:43

Страны ОПЕК+ близки к выполнению сделки по ограничению добычи на 90% - Фалих

Страны ОПЕК+ близки к выполнению сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на 90%, заявил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

"Мы близки к выполнению сделки на 90%", - сказал он.

Ранее Россия подтвердила, что выполнит свои обязательства перед ОПЕК+ в полном объеме в конце марта- начале апреля, как договаривалась ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕФТЬ, ОПЕК, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]