Добыча нефти в Саудовской Аравии сократится в апреле на 0,1 млн б/с - до 9,7 млн б/с, экспорт останется 7 млн б/с

Добыча нефти Саудовской Аравии сократится в апреле относительно марта на 0,1 млн баррелей нефти в сутки - до 9,7 млн б/с, сообщил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Экспорт нефти при этом не изменится и останется на уровне 7 млн баррелей нефти в сутки.