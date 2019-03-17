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ТЭК 17.03.2019 21:24

Добыча нефти в Саудовской Аравии сократится в апреле на 0,1 млн б/с - до 9,7 млн б/с, экспорт останется 7 млн б/с

Добыча нефти Саудовской Аравии сократится в апреле относительно марта на 0,1 млн баррелей нефти в сутки - до 9,7 млн б/с, сообщил журналистам глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Экспорт нефти при этом не изменится и останется на уровне 7 млн баррелей нефти в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]